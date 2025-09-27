Corriere dello Sport – la classifica dei trasferimenti le cifre sono pazzesche

2025-09-27 11:32:00 Il Corriere dello Sport: Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato la top ten delle agenzie con il valore dei trasferimenti più alto nella stagione 202526. Al comando c’è la GR Sport (143,1 milioni) di Giuseppe Riso. Segue la Gea World (116,1), al terzo posto la Marat (84,9), mentre al quarto la WSA di Alessandro Lucci (82,4). Spicca, per quanto riguarda la Gr Sport, ovviamente l’operazione Lorenzo Lucca tra l’Udinese e il Napoli. Un altro italiano in copertina è Roberto Piccoli, passato dal Cagliari alla Fiorentina con la mediazione di Lucci. Il numero dei trasferimenti delle agenzie straniere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

