Corri la vita 2025 | il 28 settembre studenti e insegnanti corrono per la prevenzione del tumore al seno
Sabato 28 settembre, Firenze ospiterà una nuova edizione di Corri la vita, manifestazione benefica a sostegno della prevenzione e cura del tumore al seno. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più significativi della città, con partenza alle ore 9:15 dal Piazzale Lincoln, nel Parco delle Cascine. Si prevede un’ampia partecipazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre
Oggi pomeriggio si inaugura il Villaggio della Salute di Corri la Vita in Piazza della Repubblica! Anche quest’anno, la Fondazione ISPRO sarà al fianco dell’Istituto per la 23° edizione di Corri la Vita, la manifestazione che unisce sport, solidarietà e preven - facebook.com Vai su Facebook
Corri La Vita 2025, a Firenze tutto pronto per la carica dei 38 mila - X Vai su X
Domenica “Corri la vita 2025” contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per ... Lo riporta nove.firenze.it
Corri La Vita 2025: la carica dei 38 mila - Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e ... Riporta nove.firenze.it