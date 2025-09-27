Corri la vita 2025 | il 28 settembre studenti e insegnanti corrono per la prevenzione del tumore al seno

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 settembre, Firenze ospiterà una nuova edizione di Corri la vita, manifestazione benefica a sostegno della prevenzione e cura del tumore al seno. Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più significativi della città, con partenza alle ore 9:15 dal Piazzale Lincoln, nel Parco delle Cascine. Si prevede un’ampia partecipazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corri - vita

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial

Corri la Vita 2025

Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre

corri vita 2025 28Domenica “Corri la vita 2025” contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per ... Lo riporta nove.firenze.it

corri vita 2025 28Corri La Vita 2025: la carica dei 38 mila - Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e ... Riporta nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Corri Vita 2025 28