Corri la vita 2025 divieti e modifiche ai percorsi dei bus

Firenzetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre il torna l'appuntamento con “Corri la Vita”, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corri - vita

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial

Corri la Vita 2025

Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre

corri vita 2025 divietiDomenica “Corri la vita 2025” contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per ... Secondo nove.firenze.it

corri vita 2025 divietiCorri la vita, divieti di sosta e transito: ecco i provvedimenti di circolazione - Il 28 settembre la corsa contro il tumore al seno con partenza dalle Cascine e arrivo in piazza Signoria, modifiche anche ai percorsi dei bus ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corri Vita 2025 Divieti