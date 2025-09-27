Corri la vita 2025 divieti e modifiche ai percorsi dei bus
Domenica 28 settembre il torna l'appuntamento con “Corri la Vita”, la manifestazione podistica non competitiva che promuove la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al seno per aiutare le donne attraverso la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e il sostegno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
Corri la vita 2025: iscrizioni aperte per l’evento del 28 settembre
Oggi pomeriggio si inaugura il Villaggio della Salute di Corri la Vita in Piazza della Repubblica! Anche quest'anno, la Fondazione ISPRO sarà al fianco dell'Istituto per la 23° edizione di Corri la Vita, la manifestazione che unisce sport, solidarietà e preven
Corri La Vita 2025, a Firenze tutto pronto per la carica dei 38 mila
Domenica "Corri la vita 2025" contro il tumore al seno - Attenzione ai provvedimenti di circolazione e alle modifiche dei per
Corri la vita, divieti di sosta e transito: ecco i provvedimenti di circolazione - Il 28 settembre la corsa contro il tumore al seno con partenza dalle Cascine e arrivo in piazza Signoria, modifiche anche ai percorsi dei bus