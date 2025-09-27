Corrado Augias e Giorgia Meloni il botta e risposta a distanza

“Dovrà farsene una ragione, perché la voce di Giorgia Meloni la sentirà ancora a lungo”, “Un capo del governo deve essere un capo del governo”: durissimo botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Corrado Augias. Il giornalista, ospite di Lilli Gruber e del suo Otto e mezzo su La 7, risponde infatti a un post rilanciato su X dall'account ufficiale di Fratelli d'Italia in cui veniva mostrata una dichiarazione di Augias che definiva intollerabili i toni del presidente del consiglio durante i suoi interventi, non prima però di essersi definito “moderato”. La conduttrice e padrona di casa chiede al suo ospite: “Sui social l'hanno attaccata. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Corrado Augias e Giorgia Meloni, il botta e risposta a distanza

In questa notizia si parla di: corrado - augias

Premio Estense, il finale con l’assegnazione dell’Aquila d’Oro. Il ‘Granzotto’ a Corrado Augias

Corrado Augias all'Aquileia film festival: l'evento anche in streaming

Corrado Augias all'Aquileia film festival: l'evento anche in streaming

#ottoemezzo Corrado Augias sulla missione della Global Flotilla e l'invito del presidente Mattarella a consegnare gli aiuti alla CEI a Cipro e non mettere a repentaglio vite - X Vai su X

Ieri sera, a diMartedì, un Corrado Augias chirurgico ha demolito da cima a fondo il vittimismo di Giorgia Meloni, la sua ipocrisia sulle violenze di Milano, la sua scenetta pietosa con le pastarelle da Mara Venier. Prima, sul vittimismo della Presidente del Consigl - facebook.com Vai su Facebook

Corrado Augias e Giorgia Meloni, il botta e risposta a distanza - “Dovrà farsene una ragione, perché la voce di Giorgia Meloni la sentirà ancora a lungo”, “Un capo del governo deve essere un capo del governo”: durissimo botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ... Lo riporta iltempo.it

Corrado Augias attacca Giorgia Meloni a Dimartedì: “Indignata per gli incidenti di Milano, ma non per le bombe su Gaza” - Un intervento televisivo di Corrado Augias ha riacceso il dibattito politico e mediatico in Italia. Segnala thesocialpost.it