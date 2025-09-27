Cornigliano fiamme nella casa di riposo | intervento dei vigili del Fuoco | Foto

Ilsecoloxix.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’arrivo dei mezzi, il personale della struttura aveva già provveduto a mettere in sicurezza gli ospiti e spegnere le fiamme grazie ad un estintore a polvere. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

