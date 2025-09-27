Corea del Sud | Il vino italiano Fantini trionfa ai Korea Liquor Awards 2025

Periodicodaily.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 26 Settembre 2025 Il vino "Edizione Collection" del Fantini Group, che combina uve di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia, ha vinto il Grand Prize ai Korea Liquor Awards 2025. Questo vino rappresenta un'arte di mescolare varietà autoctone italiane, creando un prodotto che incarna l'essenza dell'Italia. La Fantini Group, fondata nel 1994 in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corea - vino

Wine Business Forum: Confagricoltura, 300 mln export in Cina, Giappone, Corea Sud - 'Giappone, Cina e Corea del Sud assorbono da soli quasi 300 milioni di euro di vino italiano, ovvero circa i due terzi dell'intero export verso l'Asia. borsaitaliana.it scrive

Vino italiano: dal Brasile ai Balcani, ecco la mappa delle opportunità per l'export - Il vino italiano guarda oltre gli Stati Uniti, che da soli assorbono un quarto dell’export, puntando su nuovi mercati come Brasile, Messico, Asia e Balcani. Da italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Corea Sud Vino Italiano