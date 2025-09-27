Corea del Sud | Il vino italiano Fantini trionfa ai Korea Liquor Awards 2025
(Adnkronos) – 26 Settembre 2025 Il vino "Edizione Collection" del Fantini Group, che combina uve di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata e Sicilia, ha vinto il Grand Prize ai Korea Liquor Awards 2025. Questo vino rappresenta un'arte di mescolare varietà autoctone italiane, creando un prodotto che incarna l'essenza dell'Italia. La Fantini Group, fondata nel 1994 in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: corea - vino
Corea del Sud: le importazioni di vino italiano triplicate in 10 anni (61,4 mln $ nel 2024, +22,45% bianchi nel Q1 2025). ICE (@ITAtradeagency) protagonista. Sul CV n. 28 in consultazione gratuita con Zucchetti https://info.zucchetti.it/it/cms/erp/corriere-vi - X Vai su X
Vi sbocco un ricordo! Meloni e la rai come la Corea del Nord Vai su Facebook
Wine Business Forum: Confagricoltura, 300 mln export in Cina, Giappone, Corea Sud - 'Giappone, Cina e Corea del Sud assorbono da soli quasi 300 milioni di euro di vino italiano, ovvero circa i due terzi dell'intero export verso l'Asia. borsaitaliana.it scrive
Vino italiano: dal Brasile ai Balcani, ecco la mappa delle opportunità per l'export - Il vino italiano guarda oltre gli Stati Uniti, che da soli assorbono un quarto dell’export, puntando su nuovi mercati come Brasile, Messico, Asia e Balcani. Da italiaatavola.net