Coppia Hyundai | l' auto da videogames Insteroid e il grande Suv Ioniq 9
Hyundai sorprende il pubblico del Salone dell'Auto di Torino con Insteroid, visionaria concept car ispirata al mondo dei videogames. Insteroid è un gioco di fantasia e una provocazione, per dimostrare la capacità di Hyundai di rompere gli schemi attraverso forme, luci e suoni, proponendo una visione che unisce divertimento e innovazione al di là del design automobilistico tradizionale. Si parte dalla piccola da città Inster per reinterpretarla con una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala e degli interni che portano direttamente nella console di un videogioco. Accanto alla concept car, fa il suo debutto nazionale al pubblico anche Ioniq 9, il Suv 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del brand, affermandosi come manifesto della visione elettrica di Hyundai e simbolo della sua ambizione nel ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: coppia - hyundai
Valentini Auto - Hyundai - Lecce Vai su Facebook
Dai videogame al Salone Auto Torino - Scopri con noi tutti gli eventi, le opportunità e le occasioni per vedere dal vivo le regine delle nostre strade e ... Segnala quattroruote.it
Hyundai Insteroid: anteprima italiana a sorpresa al Salone Auto Torino 2025 [FOTO] - Al Salone Auto Torino 2025 che prende il via quest'oggi Hyundai sorprende il pubblico con il debutto nel nostro Paese della Insteroid, la visionaria concept car che arriva per la prima volta in Italia ... motorionline.com scrive