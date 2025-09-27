Hyundai sorprende il pubblico del Salone dell'Auto di Torino con Insteroid, visionaria concept car ispirata al mondo dei videogames. Insteroid è un gioco di fantasia e una provocazione, per dimostrare la capacità di Hyundai di rompere gli schemi attraverso forme, luci e suoni, proponendo una visione che unisce divertimento e innovazione al di là del design automobilistico tradizionale. Si parte dalla piccola da città Inster per reinterpretarla con una larghezza accentuata, ruote da pista, spoiler posteriore ad ala e degli interni che portano direttamente nella console di un videogioco. Accanto alla concept car, fa il suo debutto nazionale al pubblico anche Ioniq 9, il Suv 100% elettrico di grandi dimensioni che prende di diritto il titolo di ammiraglia del brand, affermandosi come manifesto della visione elettrica di Hyundai e simbolo della sua ambizione nel ridefinire i confini della mobilità a zero emissioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coppia Hyundai: l'auto da videogames Insteroid e il grande Suv Ioniq 9