Coordinamento Lottare per la difesa della pace parole di condanna per il Governo israeliano

Coordinamento "Lottare per la difesa della pace", a cui aderiscono oltre 20 associazioni napoletane di volontariato, culturali e sociali, esprime la sua piena solidarietà alla popolazione di Gaza e condanna fermamente le azioni del governo israeliano guidato dal premier Netanyahu. A darne comunicazione è Paolo Pantani, portavoce del Coordinamento Il Coordinamento denuncia il sistematico massacro della popolazione nella Striscia di Gaza, che assume i caratteri di un vero e proprio genocidio. Questa presa di posizione riflette il crescente sentimento di sostegno che si sta manifestando in tutta la società civile, sociale, culturale e popolare a difesa del popolo palestinese.

