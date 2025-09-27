Controlli straordinari della polizia nei quartieri denunciati due lavavetri e rimosse 18 auto

La polizia ha effettuato dei controlli a Ognina, Picanello e nella zona della Scogliera. Lungo viale Marco Polo i poliziotti hanno controllato un autolavaggio dove sono stati trovati presenza di tre lavoratori, che stavano lavando alcune auto, senza contratto di lavoro. Dagli accertamenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

