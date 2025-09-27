Control | Ultimate Edition è in arrivo un update con HDR VRR 120 Hz su PS5 ed Xbox Series X|S

A distanza di sei anni dal debutto della versione originale e quattro dall’arrivo dell’ Ultimate Edition, Control torna a far parlare di sé con un aggiornamento tecnico di grande rilievo. Remedy ha infatti confermato che su PS5 ed Xbox Series XS arriverà un update capace di introdurre funzionalità moderne come HDR, VRR (Variable Refresh Rate) e 120 Hz, insieme alla possibilità di sbloccare il frame-rate in entrambe le modalità disponibili: Qualità e Performance. L’annuncio è arrivato in modo informale attraverso Thomas Puha (grazie a NeoGaf ), responsabile delle comunicazioni di Remedy, che ha risposto ad alcuni utenti sui forum. 🔗 Leggi su Game-experience.it

