Controcorrente si rafforza a Messina La Vardera accoglie Rella e Finocchiaro | VIDEO
Controcorrente rafforza la sua posizione a Messina. A sei mesi dalla nascita del Movimento, il leader Ismaele La Vardera ha ufficializzato l'ingresso di Lucia Finocchiaro e Maurizio Rella, entrambi in passato hanno ricoperto ruoli nel Pd. Stamane la presentazione durante una conferenza stampa in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
