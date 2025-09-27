Contro la violenza di genere ’Rifugio’ alla Malatestiana

La biblioteca Malatestiana e gli hub bibliotecari Con.Te.Sto di Borello e Sant’Egidio diventano presidi contro la violenza di genere aderendo al progetto nazionale "i Rifugi". Le biblioteche cesenati si uniscono così a una rete di 250 punti in tutta Italia dove le donne vittime di violenza possono trovare ascolto e orientamento verso i centri antiviolenza territoriali. Nel dettaglio, spiega una nota dell’amministrazione cesenate, il progetto, promosso dalla casa editrice Settenove con Percorso Donna ed Emme Promozione e sostenuto dalla Fondazione Giulia Cecchettin, trasforma biblioteche e librerie in spazi sicuri per un primo supporto alle vittime di violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contro la violenza di genere ’Rifugio’ alla Malatestiana

