contro gli esibizionismi finto umanitari evviva mattarella

Al direttore - Un paese in cui da giorni quotidiani e tg nazionali dedicano (e continueranno a dedicare) la prima pagina alla navigazione della flotilla è un paese finito. Michele Magno God bless Sergio, contro gli esibizionismi finto umanitari: speriamo a reti unificate, anche in acque internazionali. Al direttore - A proposito del golden power di cui si scrive efficacemente sul Foglio di venerdì, va osservato che se il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non ne avesse previsto l’applicazione anche all’eventuale aggregazione Banco Bpm-Crédit Agricole sarebbero fioccate le contestazioni per averne escluso l’attivazione per di più in un’operazione, a differenza dell’Ops Unicredit, con una banca non italiana (la filiazione è autonoma ma pur sempre facente capo al gruppo francese). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

