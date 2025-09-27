Contrada delle Trove domani gran finale della festa in via Sacchi

La festa della Contrada delle Trove raggiunge il suo culmine. Domani nella via Sacchi chiusa al traffico, si concentrano le iniziative maggiormente caratterizzanti. Si parte alle 15 con un torneo di maraffone, con tavoli in strada, che si annuncia più combattuto che mai. Alla stessa ora, collateralmente alla mostra fotografica ancora in visione per qualche giorno, s’inaugura una piccola esposizione dedicata alla produzione del “ Dado Principe ”, un’attività che molti anni fa caratterizzò proprio la via Sacchi. E per chi non gioca e ha già visto la mostra c’è un mercatino dei bambini e degli adulti in cui cercare qualcosa di originale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

