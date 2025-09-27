Contrada delle Trove domani gran finale della festa in via Sacchi
La festa della Contrada delle Trove raggiunge il suo culmine. Domani nella via Sacchi chiusa al traffico, si concentrano le iniziative maggiormente caratterizzanti. Si parte alle 15 con un torneo di maraffone, con tavoli in strada, che si annuncia più combattuto che mai. Alla stessa ora, collateralmente alla mostra fotografica ancora in visione per qualche giorno, s’inaugura una piccola esposizione dedicata alla produzione del “ Dado Principe ”, un’attività che molti anni fa caratterizzò proprio la via Sacchi. E per chi non gioca e ha già visto la mostra c’è un mercatino dei bambini e degli adulti in cui cercare qualcosa di originale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: contrada - trove
Il buon vicinato fa festa. Kermesse in Contrada delle Trove con mostre, maraffone e ‘ligaza’
Scorci di come era il centro, anche un funerale dell'epoca: partita la Festa della Contrada delle Trove
Festa della Contrada delle Trove: domenica di maraffone, mercatini, cibo in strada e musica
Ci sarà anche Equamente domenica 28 settembre in occasione della festa della "Contrada delle Trove" in via Sacchi. Potrai acquistare e prenotare i prodotti della Palestina per contribuire al sostegno dei progetti partner di Altromercato. #equamente #e - facebook.com Vai su Facebook
Contrada delle Trove, domani gran finale della festa in via Sacchi - Domani nella via Sacchi chiusa al traffico, si concentrano le iniziative maggiormente caratterizzanti. msn.com scrive
Contrada delle Trove, la festa del buon vicinato - L’edizione 2025 della festa di Contrada delle Trove si presenta così come un’occasione per vivere il territorio e le sue relazioni, nella convinzione che «una comunità in salute è la somma di ciò che ... Si legge su corrierecesenate.it