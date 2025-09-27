Una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte nascosta all’interno di un bunker sotterraneo: la più grande mai rinvenuta in Italia con i suoi 1.600 metri quadri di superficie e una capacità produttiva di 2 miliardi e 700 milioni di sigarette in un solo anno, circa 7 milioni e 200 mila al giorno. E’ la scoperta fatta a Cassino (Frosinone) dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Contrabbando, scoperta a Cassino una mega fabbrica di sigarette: sequestrate 300 tonnellate