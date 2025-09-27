Contrabbando scoperta a Cassino una mega fabbrica di sigarette | sequestrate 300 tonnellate
Una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte nascosta all’interno di un bunker sotterraneo: la più grande mai rinvenuta in Italia con i suoi 1.600 metri quadri di superficie e una capacità produttiva di 2 miliardi e 700 milioni di sigarette in un solo anno, circa 7 milioni e 200 mila al giorno. E’ la scoperta fatta a Cassino (Frosinone) dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona. 🔗 Leggi su Feedpress.me
L’enorme fabbrica sotterranea di sigarette scoperta a Cassino - Ne venivano prodotte illegalmente milioni al giorno, dentro a una specie di bunker a cui si accedeva da un ingresso nascosto azionato da un telecomando ... Da ilpost.it
7 milioni di sigarette di contrabbando al giorno prodotte in un bunker a Cassino - La scoperta della Guardia di finanza di un vero e proprio impianto industriale, con tre linee di produzione e di confezionamento, per un valore di 900milioni di euro l'anno ... Lo riporta rainews.it