Contrabbando scoperta a Cassino una mega fabbrica di sigarette | sequestrate 300 tonnellate

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fabbrica clandestina di sigarette contraffatte nascosta all’interno di un bunker sotterraneo: la più grande mai rinvenuta in Italia con i suoi 1.600 metri quadri di superficie e una capacità produttiva di 2 miliardi e 700 milioni di sigarette in un solo anno, circa 7 milioni e 200 mila al giorno. E’ la scoperta fatta a Cassino (Frosinone) dai finanzieri del Comando provinciale di Ancona. 🔗 Leggi su Feedpress.me

