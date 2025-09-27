Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo ‘spoofing’ | denunciata una donna
Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 60enne della zona. Le indagini sono state avviate nel mese di giugno, in seguito alla denuncia presentata dalla 60enne per una truffa messa in atto da un ‘finto’ poliziotto, attraverso la tecnica dello ‘spoofing’, metodo che consente ai truffatori di mascherare (attraverso la tecnologia Voip o con appositi programmi informatici) il reale numero di telefono utilizzato per contattare le vittime, facendo apparire sui loro dispositivi numeri ufficiali di utenze considerate attendibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: conto - corrente
Conto corrente per tutti, cosa cambia per risparmiatori e banche? Dagli obblighi ai divieti, la guida
Via libera della Camera alla proposta di legge che obbliga le banche a fornire il conto corrente
Il miglior conto corrente a zero spese di luglio
Trasforma i tuoi risparmi in valore che resiste nel tempo. Mentre il denaro sul conto corrente perde potere d’acquisto, l’oro mantiene la sua solidità. Con il Conto in Oro Fisico OROvilla puoi: - Acquistare grammi di oro reale custoditi in totale sicurezza - Converti - facebook.com Vai su Facebook
“Perché Banca Etica non ha potuto aprire un conto corrente a Francesca Albanese”. L’analisi di Marina Pignatti Morano presidente del Comitato etico di Banca Etica - X Vai su X
Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo 'spoofing' - I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 6 ... Da msn.com
Svuota il conto corrente di una 60enne rubando 28.500 euro con la tecnica dello 'spoofing': denunciata una donna - Una donna residente in Campania è stata denunciata dai carabinieri di Pergine Valsugana (Trento) con l'accusa di aver truffato, lo scorso giugno, una 60enne ... msn.com scrive