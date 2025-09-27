Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo ‘spoofing’ | denunciata una donna

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 60enne della zona. Le indagini sono state avviate nel mese di giugno, in seguito alla denuncia presentata dalla 60enne per una truffa messa in atto da un ‘finto’ poliziotto, attraverso la tecnica dello ‘spoofing’, metodo che consente ai truffatori di mascherare (attraverso la tecnologia Voip o con appositi programmi informatici) il reale numero di telefono utilizzato per contattare le vittime, facendo apparire sui loro dispositivi numeri ufficiali di utenze considerate attendibili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

