Conto corrente svuotato con lo spoofing | recuperati 28mila euro denunciata una donna
Aveva perso in un colpo solo tutti i risparmi depositati sul conto, convinta da un truffatore a disporre un bonifico istantaneo. È successo a una 60enne di Pergine Valsugana, in Trentino, vittima di una frode realizzata con la tecnica dello "spoofing", che permette ai malviventi di camuffare i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: conto - corrente
Conto corrente per tutti, cosa cambia per risparmiatori e banche? Dagli obblighi ai divieti, la guida
Via libera della Camera alla proposta di legge che obbliga le banche a fornire il conto corrente
Il miglior conto corrente a zero spese di luglio
Trasforma i tuoi risparmi in valore che resiste nel tempo. Mentre il denaro sul conto corrente perde potere d’acquisto, l’oro mantiene la sua solidità. Con il Conto in Oro Fisico OROvilla puoi: - Acquistare grammi di oro reale custoditi in totale sicurezza - Converti - facebook.com Vai su Facebook
“Perché Banca Etica non ha potuto aprire un conto corrente a Francesca Albanese”. L’analisi di Marina Pignatti Morano presidente del Comitato etico di Banca Etica - X Vai su X
Conto corrente svuotato con lo “spoofing”: recuperati 28mila euro, denunciata una donna - I carabinieri stanno ora lavorando per capire se la donna individuata come a monte della truffa avesse complici. Secondo napolitoday.it
Conto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo 'spoofing' - I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 60enne della zona. Segnala msn.com