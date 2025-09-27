Conto corrente svuotato con lo spoofing | recuperati 28mila euro denunciata una donna

Napolitoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva perso in un colpo solo tutti i risparmi depositati sul conto, convinta da un truffatore a disporre un bonifico istantaneo. È successo a una 60enne di Pergine Valsugana, in Trentino, vittima di una frode realizzata con la tecnica dello "spoofing", che permette ai malviventi di camuffare i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

conto corrente svuotato spoofingConto corrente svuotato con lo “spoofing”: recuperati 28mila euro, denunciata una donna - I carabinieri stanno ora lavorando per capire se la donna individuata come a monte della truffa avesse complici. Secondo napolitoday.it

conto corrente svuotato spoofingConto corrente svuotato in Trentino grazie anche allo 'spoofing' - I carabinieri della stazione di Pergine Valsugana (Trento) hanno denunciato una donna residente in Campania, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 60enne della zona. Segnala msn.com

