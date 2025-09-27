Conte Storia tradizione palmares Milan-Napoli è big match
"Quando sfidi dei club del genere è inevitabile che devi giocare bene" CASTEL VOLTURNO - "Difesa da cambiare? Non è stata una settimana fortunata. Rrahmani e Buongiorno non sono presenti. Abbiamo avuto qualche altro problema. Bisogna essere bravi a trovare la soluzione per fare del nostro meglio".
Juan Jesus: “Speriamo di scrivere ancora la storia del Napoli insieme, Conte ti insegna a non mollare”
Napoli, Conte: “Scritta una pagina di storia ma c’è ancora da fare”
Calcio Napoli, Conte: “Abbiamo scritto una pagina di storia, ma dobbiamo fare ancora tanto”
Conte "Storia, tradizione, palmares, Milan-Napoli è big match" - Non è stata una settimana fortunata.
Milan-Napoli, Conte in conferenza stampa: «Sfida scudetto? Siamo all'inizio» - Un trittico senza la possibilità di sbagliare per Antonio Conte e il Napoli.