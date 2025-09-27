Conte sorpreso in conferenza | Non ne ero a conoscenza | a cosa si riferiva l’allenatore del Napoli
Da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Milan. Una domanda, però, ha preso alla sprovvista l’allenatore azzurro. Manca sempre meno al big match della 5a giornata di Serie A. Milan e Napoli si affronteranno a San Siro, in un match che potrebbe già dire moltissimo in chiave Scudetto. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non sono ammessi errori. Intanto, il tecnico azzurro durante la conferenza stampa odierna è stato colto alla sprovvista da una domanda posta da un giornalista. Ecco cosa è successo. Conte in conferenza: “Non sapevo del divieto di trasferta”: l’annuncio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: conte - sorpreso
Le parole di Conte dopo la quarta vittoria in quattro partite di Serie A, hanno sorpreso alcuni tifosi, ma Pardo spiega perché sono state pronunciate Vai su Facebook
Eliminazioni a sorpresa e occasioni sprecate: Antonio #Conte torna in Champions League per cambiare la sua storia in Europa - X Vai su X
Napoli, la conferenza di Conte dalle 14:45 LIVE - Il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Come scrive ilnapolista.it
Conte: «Siamo qui con umiltà. La nuova Champions dà possibilità a tutti di arrivare in fondo, Meret è recuperato» - Antonio Conte, tecnico del Napoli, presenta in conferenza stampa il primo appuntamento degli azzurri in Champions League ... Segnala ilnapolista.it