Conte | Siamo al fianco della Flotilla l' assedio produce il genocidio – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 27 settembre 2025 "Dopo le disonorevoli dichiarazioni di Meloni, c’è stato invece da parte di Mattarella ieri il riconoscimento dell’alto valore di questo progetto umanitario della Flotilla, che vuole rispondere anche all’immobilismo dei governi, rompere l’assedio di Gaza e garantire anche l’effettiva distribuzione di generi alimentari alla popolazione palestinese”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S a margine della prima giornata di “IDIA – IA per in bene comune” in corso a Napoli. M5s Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

