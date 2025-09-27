Conte |  Rrahmani e Buongiorno out Chi è il favorito? Giochini dei media

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del Milan Vigilia di un big match dal sapore speciale per il Napoli e per il suo allenatore, Antonio Conte. Domani sera, nel palcoscenico di San Siro, gli azzurri affronteranno il Milan nella quinta giornata di campionato, un test già probante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conte 160rrahmani e buongiorno out chi 232 il favorito giochini dei media

© Calcionews24.com - Conte: «Rrahmani e Buongiorno out. Chi è il favorito? Giochini dei media»

In questa notizia si parla di: conte - rrahmani

Rrahmani: «Allenamenti difficili con Conte. Vogliamo dare il meglio»

Il Napoli di Conte stecca anche con il Brest: male Beukema e Rrahmani, brutto esordio per Savic

Napoli, allarme Rrahmani: stop in nazionale. A Firenze esordio per Beukema? Le idee di Conte per la difesa

conte 160rrahmani buongiorno outConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..." - Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20. tuttonapoli.net scrive

IL PENSIERO - Petrazzuolo: "Napoli, conferenza di Conte incentrata sulla serenità, out Buongiorno e Rrahmani, Olivera uscito in auto prima della partenza del pullman" - Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, scrive sui propri canali social: "Conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Milan- Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Conte 160rrahmani Buongiorno Out