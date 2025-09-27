Conte presenta Milan Napoli | Contro loro così come contro Juve e Inter sono sempre big match Sfida scudetto? Rispondo così

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match col Milan fa riferimento anche all’Inter. Alla vigilia del big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa sottolineando il valore delle squadre storiche del campionato italiano. Conte ha ricordato come match contro squadre come Milan, Inter o Juventus siano sempre sfide di prestigio, in cui storia, tradizione e palmarès contano quanto la qualità sul campo. Il tecnico ha evidenziato la necessità di concentrarsi esclusivamente sulla propria squadra, evitando distrazioni su pronostici o presunti favoriti. 🔗 Leggi su Internews24.com

