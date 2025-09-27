Conte presenta Milan Napoli | Contro loro così come contro Juve e Inter sono sempre big match Sfida scudetto? Rispondo così
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match col Milan fa riferimento anche all’Inter. Alla vigilia del big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha presentato la sfida in conferenza stampa sottolineando il valore delle squadre storiche del campionato italiano. Conte ha ricordato come match contro squadre come Milan, Inter o Juventus siano sempre sfide di prestigio, in cui storia, tradizione e palmarès contano quanto la qualità sul campo. Il tecnico ha evidenziato la necessità di concentrarsi esclusivamente sulla propria squadra, evitando distrazioni su pronostici o presunti favoriti. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conte - presenta
Conte presenta il suo libro, parole da brividi del tecnico: l’annuncio è incredibile
Corriere dello Sport: “De Bruyne si presenta: «Napoli è la mia nuova sfida. Con Conte posso imparare ancora tanto»”
Lucca Napoli, l’ex obiettivo di mercato della Juve si presenta in conferenza stampa: «Sono venuto qui per un motivo. Conte? Posso solo che imparare da lui»
Carozzi Spaziale Sarzana, 27-28 settembre 2025 A cura di Lara Conte, Anna Costantini, Andrea Marmori In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Associazione Archivio Gian Carozzi presenta il progetto Carozzi Spaziale, realizzato con il contrib - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Napoli, Conte: “Napoli favorito per lo scudetto? Lascio il giochino agli altri” - Alla vigilia del big match di San Siro il tecnico risponde a distanza alla provocazione di Allegri che considera i campioni d’Italia ancora la squadra più forte ... Riporta repubblica.it
DIRETTA Milan-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Milan- Come scrive calciomercato.it