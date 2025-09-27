Conte | Milano vetrina importante presto per parlare di sfida scudetto

Forzazzurri.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico azzurro alla vigilia del match col Milan a San Siro. Antonio Conte, tecnico azzurro, è intervenuto in conferenza stampa dal centro . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte milano vetrina importante presto per parlare di sfida scudetto

© Forzazzurri.net - Conte: “Milano vetrina importante, presto per parlare di sfida scudetto”

In questa notizia si parla di: conte - milano

Inchiesta Milano, Conte: chi ha responsabilità politica tragga conseguenze

Inchiesta Milano, Conte: i responsabili politici traggano conseguenze

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, Conte: “Dimissioni di Sala? Chi ha responsabilità politica tragga le conseguenze”

conte milano vetrina importanteConte: “Milano vetrina importante, presto per parlare di sfida scudetto” - Antonio Conte, tecnico azzurro, è intervenuto in conferenza stampa dal centro ... Segnala forzazzurri.net

Conte: «Buongiorno e Rrhamani non ci saranno, abbiamo avuto altri problemini ma dovete aspettare domani» - Il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Milan. Secondo ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Milano Vetrina Importante