Conte | Buongiorno e Rrahmani non ci saranno ma col Milan andiamo a giocarcela

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei partenopei ha parlato alla vigilia della supersfida con i rossoneri: "San Siro un palcoscenico importante per i ragazzi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

conte buongiorno e rrahmani non ci saranno ma col milan andiamo a giocarcela

© Gazzetta.it - Conte: "Buongiorno e Rrahmani non ci saranno, ma col Milan andiamo a giocarcela"

In questa notizia si parla di: conte - buongiorno

Napoli, ecco come stanno Buongiorno e Gilmour: l’annuncio di Conte

Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte

Conte sul suo Napoli «Così gestirò Milinkovic e Meret. Buongiorno a Beukema, Lucca, De Bruyne, Ndoye e Lang»

conte buongiorno rrahmani sarannoRivivi il live-conferenza stampa Antonio Conte: “Andiamo per giocarci la partita. Dispiace per il divieto per i tifosi e Rrahmani e Buongiorno non saranno presenti” - Dopo il successo sul Pisa di lunedì, gli azzurri si apprestano a scendere in campo contro il Milan. Lo riporta ilnapolionline.com

conte buongiorno rrahmani sarannoAntonio Conte in conferenza prima di Milan-Napoli: “Problemi in difesa? Dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio” - Conte prima del big match di San Siro:”Presto per definirla gara scudetto” Quali sono le condizioni di Rrahmani e Buongiorno? Riporta 100x100napoli.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Buongiorno Rrahmani Saranno