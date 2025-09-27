Consob contro Juve maxi multa e sospensione | il comunicato UFFICIALE
La decisione presa dopo le richieste di patteggiamento degli ex dirigenti Agnelli, Nedved e Paratici Nuove grane per la Juve dal punto di vista giuridico-finanziario. In merito al procedimento avviato il 5 agosto di un anno fa, la Consob ha avanzato una proposta di maxi multa superiore a 1 milione di euro per presunte violazioni legate al caso plusvalenze e manovre stipendi: da 200mila euro al club e da 840 mila ai dirigenti. – (LaPresseScreen) – Calciomercato.it L’Autorità italiana che vigila e regola il mercato finanziario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: consob - juve
Bilancio Juve, sanzione Consob a Deloitte: ricorso presentato e tutti i dettagli del caso 2021/22
Caso plusvalenze e manovre stipendi, la Consob chiede 1 milione di multa per Juve e dirigenti: procedimento sospeso per il patteggiamento - X Vai su X
"Juventus Football Club S.p.A. comunica che in data odierna il GUP del Tribunale di Roma ha accolto le istanze di applicazione della pena su richiesta di tutte le parti (imputati e PP.MM.) (ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e ha pronunciato sentenza di non luogo a proce - facebook.com Vai su Facebook
