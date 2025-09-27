Consiglio comunale Sudano Lega | Accogliamo con entusiasmo l' ingresso di Barresi e Parisi

Cataniatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accogliamo con entusiasmo l'ingresso dei consiglieri comunali Barresi e Parisi nella Lega. Una decisione che rimarca la capacità della Lega di radicarsi sul territorio e di attrarre consensi”, lo afferma in una nota la coordinatrice provinciale della Lega, Valeria Sudaando l'adesione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

consiglio comunale sudano legaCatania, scossone in Consiglio Comunale. Barresi e Parisi lasciano FdI e aderiscono alla Lega - Con la fuoriuscita dei due consiglieri dal partito guidato da Giorgia Meloni, cambiano gli assetti all'interno di "Sala Verga" con Forza Italia primo gruppo consiliare ... Lo riporta ilsicilia.it

consiglio comunale sudano legaCatania, i consiglieri comunali Parisi e Barresi lasciano Fratelli d’Italia - I consiglieri comunali Parisi e Barresi lasciano Fratelli d'Italia e passano alla Lega. Secondo meridionews.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Sudano Lega