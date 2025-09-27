Consiglio comunale Sudano Lega | Accogliamo con entusiasmo l' ingresso di Barresi e Parisi

“Accogliamo con entusiasmo l'ingresso dei consiglieri comunali Barresi e Parisi nella Lega. Una decisione che rimarca la capacità della Lega di radicarsi sul territorio e di attrarre consensi”, lo afferma in una nota la coordinatrice provinciale della Lega, Valeria Sudaando l'adesione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Catania, scossone in Consiglio Comunale. Barresi e Parisi lasciano FdI e aderiscono alla Lega - Con la fuoriuscita dei due consiglieri dal partito guidato da Giorgia Meloni, cambiano gli assetti all'interno di "Sala Verga" con Forza Italia primo gruppo consiliare ... Lo riporta ilsicilia.it

Catania, i consiglieri comunali Parisi e Barresi lasciano Fratelli d’Italia - I consiglieri comunali Parisi e Barresi lasciano Fratelli d'Italia e passano alla Lega. Secondo meridionews.it