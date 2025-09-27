Consiglio comunale Pd e M5s | interrogazione sull' aumento dei volumi della casa di Galvagno

"La vicenda del ‘super attico’ autorizzato al presidente dell'Ars Gaetano Galvagno getta un'ombra pesantissima non solo sull'operato della direzione Urbanistica, ma sull'intera gestione urbanistica della città di Catania. Grazie a un'applicazione quanto meno ‘creativa’ dell'art. 5, comma 9, della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

consiglio comunale pd m5sGaza: sì agli ordini del giorno Pd e M5s, centrodestra respinto. Astenuti Moderati e SìAmo Alessandria - Qualche mese fa sempre sul tema mediorientale il centrosinistra e il centrodestra di Alessandria erano arrivati ad approvare in consiglio ... Lo riporta radiogold.it

consiglio comunale pd m5sCaso “Super Attico”, M5s-Pd: basta silenzi, l’Amministrazione parli chiaro! - La vicenda del “super attico” autorizzato al presidente dell’ARS Gaetano Galvagno getta un’ombra pesantissima non solo sull’operato della Direzione Urbanistica, ma sull’intera gesti ... ienesiciliane.it scrive

