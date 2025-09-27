Consegnati gli attestati a 18 detenuti

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione all’interno del carcere di Santo Spirito di Siena, il progetto di formazione professionale promosso dalla Scuola Edile di Siena e rivolto a 18 detenuti, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo attraverso percorsi formativi mirati. Il progetto, realizzato dalla Scuola Edile di Siena con l’Agenzia Formativa di riferimento della Confesercenti provinciale di Siena Cescot e C.p.i.a. 1 Siena, è stato finanziato dalla Regione tramite il Fondo Sociale Europeo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato nel 2023 tra Ance Toscana, Formedil Toscana e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana e dell’Umbria, rappresentando un concreto esempio di politiche attive per l’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

consegnati gli attestati a 18 detenuti

© Lanazione.it - Consegnati gli attestati a 18 detenuti

In questa notizia si parla di: consegnati - attestati

“Pedalando per la Città 2025": consegnati gli attestati di merito al Comune

Ispettori e tutor ambientali pronti a prendere servizio: consegnati gli attestati

Consegnati gli attestati ai 150 ragazzi di Future Campus Fabriano. La cerimonia all’Oratorio della Carità a Fabriano

consegnati attestati 18 detenutiConsegnati gli attestati a 18 detenuti - Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione all’interno del carcere di Santo Spirito di Siena, il progetto di formazione professionale promosso dalla Scuola Edile di Siena e ... Lo riporta lanazione.it

Formazione professionale e reinserimento sociale: consegnati gli attestati a 18 detenuti della Casa Circondariale di Santo Spirito Siena. - Si è concluso , con la consegna degli attestati di partecipazione all’interno del carcere di Santo Spirito di Siena, il progetto di formazione professionale promosso dalla Scuola Edile di Siena e rivo ... Si legge su antennaradioesse.it

Cerca Video su questo argomento: Consegnati Attestati 18 Detenuti