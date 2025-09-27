Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione all’interno del carcere di Santo Spirito di Siena, il progetto di formazione professionale promosso dalla Scuola Edile di Siena e rivolto a 18 detenuti, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale e lavorativo attraverso percorsi formativi mirati. Il progetto, realizzato dalla Scuola Edile di Siena con l’Agenzia Formativa di riferimento della Confesercenti provinciale di Siena Cescot e C.p.i.a. 1 Siena, è stato finanziato dalla Regione tramite il Fondo Sociale Europeo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio protocollo d’intesa siglato nel 2023 tra Ance Toscana, Formedil Toscana e il Provveditorato regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Toscana e dell’Umbria, rappresentando un concreto esempio di politiche attive per l’inclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consegnati gli attestati a 18 detenuti