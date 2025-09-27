Confindustria l' appello di Orsini | La Zes non va interrotta ha funzionato benissimo

«Al Sud la Zes unica ha funzionato benissimo perché abbiamo superato la burocrazia della pubblica amministrazione con autorizzazioni in 15-30 giorni. Per questo è importante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Confindustria, l'appello di Orsini: «La Zes non va interrotta ha funzionato benissimo»

ZES unica/ Confindustria chiede la proroga: ecco come ha funzionato - Confindustria ha parlato bene della ZES unica, reputandolo un meccanismo efficiente e ben funzionante. Lo riporta ilsussidiario.net

Confindustria sarda, 'preoccupa soppressione unità missione Zes' - Confindustria Sardegna manifesta "preoccupazione per la soppressione dell'Unità di Missione Zes prevista dal recente Decreto Terra dei Fuochi". Riporta msn.com