Confesercenti Toscana | Francesco Giannerini nuovo presidente di AssoCamping e Assoturismo
Quarantanove anni, di Viareggio, titolare di un camping e di uno stabilimento balneare nel capoluogo versiliese, Giannerini accoglie con gratitudine e profondo senso di responsabilità i suoi nuovi incarichi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: confesercenti - toscana
Spiagge vuote in Toscana, Confesercenti: “Il problema non sono i prezzi, ma il potere d’acquisto degli italiani”
Turismo in difficoltà sulla costa toscana, Confesercenti: “Colpa del calo di potere d’acquisto delle famiglie”
Faib (benzinai) Confesercenti Toscana: Federico Valacchi nuovo presidente regionale
Confesercenti, Guerrini confermato presidente regionale FIBA per la Toscana - facebook.com Vai su Facebook
Balneari, Simone Guerrini confermato presidente regionale Fiba Confesercenti Toscana https://buff.ly/W1KCINc - X Vai su X
Prestigioso incarico per Giannerini. Guiderà l’Assocamping regionale - A Giannerini anche il prestigioso incarico regionale di presiedere Assoturismo, il sindacato che riunisce tutte le categorie di Confesercenti legate appunto al turismo (balneari, campeggi, hotel, ... Segnala msn.com
Viareggio: mancano barman e camerieri per la stagione estiva, Confesercenti avvia corsi - "Al momento c’è poco di tutto", esordisce così, Francesco Giannerini, presidente di Confesercenti Viareggio, in vista di una stagione quasi alle porte. Da lanazione.it