Confesercenti Toscana | Francesco Giannerini nuovo presidente di AssoCamping e Assoturismo

Quarantanove anni, di Viareggio, titolare di un camping e di uno stabilimento balneare nel capoluogo versiliese, Giannerini accoglie con gratitudine e profondo senso di responsabilità i suoi nuovi incarichi L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Prestigioso incarico per Giannerini. Guiderà l'Assocamping regionale - A Giannerini anche il prestigioso incarico regionale di presiedere Assoturismo, il sindacato che riunisce tutte le categorie di Confesercenti legate appunto al turismo (balneari, campeggi, hotel, ...

