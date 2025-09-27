Anche per quest’anno scolastico, l’Amministrazione comunale di Acquaviva Picena ha confermato il servizio di doposcuola dedicato ai bambini della Primaria: iniziativa che in questi anni si sta rivelando fondamentale per molte famiglie. "Questo nuovo servizio per Acquaviva è stato attivato all’indomani delle elezioni del 2022 e, in questi anni, l’Amministrazione è riuscita a garantire un supporto educativo e organizzativo che non era affatto scontato: un impegno concreto garantito alla collettività – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli – L’obiettivo è dare risposte alle esigenze delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confermato il doposcuola per la Primaria