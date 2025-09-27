Conferenza stampa Tudor post Juve Atalanta | È stato il primo tempo migliore da quando alleno la Juventus all’intervallo ero felicissimo Thuram da valutare su Zhegrova vi dico…

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Juve Atalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro l’Atalanta, valido per la 5ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA ANALISI – «Primo tempo migliore da quando io alleno la Juventus, il gol preso non c’entrava niente. Nella ripresa spingevamo entrambi, abbiamo avuto 15? in cui non siamo riusciti a segnare. Due squadre di Champions, siamo soddisfatti». ZHEGROVA – «È appena arrivato, quando si gioca ogni 3 giorni ci sono pochi minuti di entrare nei meccanismi di una squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

