Conferenza stampa Tudor post Juve Atalanta | È stato il primo tempo migliore da quando alleno la Juventus all’intervallo ero felicissimo Thuram da valutare su Zhegrova vi dico…

27 set 2025

di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor post Juve Atalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Igor Tudor, allenatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro l’Atalanta, valido per la 5ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA ANALISI – «Primo tempo migliore da quando io alleno la Juventus, il gol preso non c’entrava niente. Nella ripresa spingevamo entrambi, abbiamo avuto 15? in cui non siamo riusciti a segnare. Due squadre di Champions, siamo soddisfatti». ZHEGROVA – «È appena arrivato, quando si gioca ogni 3 giorni ci sono pochi minuti di entrare nei meccanismi di una squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conferenza stampa Tudor post Juve Atalanta

