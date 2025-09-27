Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter | Tre punti pesanti dà morale per la Champions Esposito? Ecco cosa penso

Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter, le parole del capitano dei nerazzurri dopo il 2-0 sui sardi: tra problemi fisici, Champions ed Esposito. Dopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari, il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu. L’attaccante argentino classe 1997 ha affrontato diversi temi: le sue condizioni fisiche, l’importanza del successo in vista della Champions League e il primo gol in Serie A di Pio Esposito. SUL MATCH E SULLE CONDIZIONI FISICHE – «Ho avuto qualche problema fisico in questo periodo, ma la squadra sapeva che oggi sarebbe stata una partita difficile e anche io ho cercato di fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com

