Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter | Tre punti pesanti dà morale per la Champions Esposito? Ecco cosa penso
Conferenza stampa Lautaro post Cagliari Inter, le parole del capitano dei nerazzurri dopo il 2-0 sui sardi: tra problemi fisici, Champions ed Esposito. Dopo la vittoria per 2-0 sul Cagliari, il capitano dell’ Inter, Lautaro Martinez, ha parlato in conferenza stampa analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu. L’attaccante argentino classe 1997 ha affrontato diversi temi: le sue condizioni fisiche, l’importanza del successo in vista della Champions League e il primo gol in Serie A di Pio Esposito. SUL MATCH E SULLE CONDIZIONI FISICHE – «Ho avuto qualche problema fisico in questo periodo, ma la squadra sapeva che oggi sarebbe stata una partita difficile e anche io ho cercato di fare del mio meglio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: conferenza - stampa
Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa
Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»
Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni
La confusione vista in campo è iniziata ieri alla conferenza stampa. Non so cosa sia successo a #Tudor ma qualcosa (forse più di qualcosa) non va e sinceramente questa partita mi ha messo un po’ di paura. Speriamo di riprenderci e in fretta… - X Vai su X
Siamo orgogliosi di aver partecipato alla Conferenza Stampa di apertura della IV Edizione di Fabriano PaperSymphony, che si è tenuta il 10 settembre presso la Sala Stampa - Camera dei Deputati a Roma. L’evento, curato da Giuseppe Salerno, celebra l - facebook.com Vai su Facebook
Lautaro in conferenza: "Esposito è in gamba, lasciamolo tranquillo e facciamolo cescere al meglio" - 0 al Cagliari, il capitano dell’Inter Lautaro Martinez parla così del momento vissuto dalla formazione nerazzurra: "Ho avuto quale ... Riporta msn.com
Inter, Lautaro: “La risalita deve continuare, siamo un po’ in ritardo. Ora la Champions” - Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato anche in conferenza stampa al triplice fischio di Cagliari- Scrive msn.com