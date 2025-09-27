Conferenza stampa Juric post Juve Atalanta | Ci è mancata la qualità per chiuderla… Bremer al 100% è devastante di un altro livello

di Marco Baridon Conferenza stampa Juric post Juve Atalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Ivan Juric, allenatore dell’ Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Juve, valido per la 5ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA PIU’ RAMMARICO O SODDISFAZIONE – «Un po’ tutte e due. Ci è mancata la qualità per chiuderla. Abbiamo sofferto all’inizio una Juve molto forte ma dopo avevo la sensazione di poter fare il secondo gol. C’è soddisfazione poi per aver difeso così in 10, mi è piaciuto lo spirito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

