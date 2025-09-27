Conferenza stampa Djimsiti post Juve Atalanta | Prendiamo questo punto e andiamo avanti Ecco qual è stata la cosa più positiva

di Marco Baridon Conferenza stampa Djimsiti post Juve Atalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Djimsiti, giocatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro la Juve, valido per la 5ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA PIU’ RAMMARICO O SODDISFAZIONE – «Un po’ tutte e due le cose. Non per la fine della gara ma i primi 2025? che loro ci han messo in difficoltà ma dopo siamo usciti ed è stato il nostro momento migliore. Dobbiamo prendere questo punto e andare avanti. Abbiamo giocato alcune partite in questa stagione, ci sono stati dei cambiamenti, alcuni giocatori che hanno bisogno di inserirsi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

