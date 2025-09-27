Conferenza stampa Chivu post Cagliari Inter, le parole del tecnico nerazzurro dopo il 2-0 ai sardi con reti di Lautaro e Pio Esposito. Festeggia l’ Inter di Cristian Chivu, che alla Unipol Domus ha superato il Cagliari con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Lautaro Martinez e del giovane Pio Esposito. Al termine della gara, il tecnico rumeno si è presentato in sala stampa per commentare la prestazione dei suoi ragazzi. SULLA SOFFERENZA – «Non abbiamo praticamente subito in porta, non mi sembra di aver sofferto molto, anzi direi quasi nulla. Certo, bisogna considerare che avevamo comunque un avversario complicato davanti, ma non credo di aver sofferto». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Cagliari Inter: «Dobbiamo essere più cinici. Felice per tutti gli attaccanti in gol»