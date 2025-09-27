di Marco Baridon Conferenza stampa Cabal post Juve Atalanta: le sue dichiarazioni dopo il match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Juan Cabal, giocatore della Juve, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro l’Atalanta, valido per la 5ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI JUVE ATALANTA PIU’ FELICE DEL GOL O TRISTE PER LA NON VITTORIA – «Sono felice per il gol, abbiamo fatto una bella partita. Volevamo portare i tre punti ma così non è stato». ANALISI DELLA PARTITA – «Loro han fatto un primo tempo bellissimo, sapevamo che squadra è l’Atalanta. Han lasciato tutto nei primi 45?, nella ripresa erano forse un po’ stanchi per questo è importante chi entra dalla panchina». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Cabal post Juve Atalanta: «Felice per il rientro dopo 10 mesi e per il gol. In questo tempo sono cresciuto come persona e come calciatore»