Confcommercio | A Cesena sempre più negozi con orari flessibili e aperti anche di domenica
"Orari più flessibili per il centro storico di Cesena che si muove per favorire una stagione di vitalità commerciale. Ci sono esercizi commerciali a Cesena, da un monitoraggio di Confcommercio, che aprono anche la domenica o modificano gli orari nei giorni feriali, per meglio rispondere alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: confcommercio - cesena
Confcommercio: "Cesena e Forlì, integrare le politiche culturali. Festival delle idee arma in più"
Cesena senza incentivi per le auto elettriche, la 'rivolta' delle concessionarie. Confcommercio scrive ai parlamentari locali
Festival della Libertà, Patrignani (Confcommercio Cesena): "Oltre ogni campanilismo e ansia di primogenitura"
Confcommercio Cesenate Vai su Facebook
L'allarme di Confcommercio Pisa: "Urgente piano d'emergenza del Governo per i negozi" - Il direttore Federico Pieragnoli: "Servono interventi puntuali per agevolare la sostenibilità economica delle attività: deducibilità sui costi di affitto, abbattimento delle aliquote fiscali, oltre a ... lanazione.it scrive
Confcommercio, 'cedolare secca' per aiutare negozi di vicinato - Potrebbe essere una "cedolare secca" ad aiutare i negozi di vicinato a sopravvivere alla desertificazione commerciale. Si legge su ansa.it