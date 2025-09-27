Concorso docenti PNRR3 | differenze di punteggio tra l’accesso con laurea + tre anni di servizio e abilitazione PILLOLE DI QUESTION TIME
Concorso docenti PNRR3: cambiano i requisiti di accesso. Per i posti comuni necessaria l'abilitazione oppure tre anni di servizio. Cosa cambia per chi è in possesso di entrambi. Nel corso del question time del 25 settembre con Sonia Cannas è stata affrontata una problematica di rilievo, poco compresa soprattutto nel concorso PNRR1 ma che adesso diventa importante e dirimente ai fini del punteggio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: concorso - docenti
Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]
Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)
Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]
Concorso docenti pubblicato il documento ufficiale Pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta del concorso docenti 2024, posto comune e di sostegno. Le prove,come già descritto negli articoli precedenti, si svolgeranno l’11 e 12 mar - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, titolo di specializzazione unico requisito per i posti sostegno. Non contano anni di servizio - X Vai su X
Concorso docenti PNRR3: bando a ottobre, prova scritta selettiva entro dicembre: ecco come si supera. RISPOSTE AI QUESITI - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato ai sindacati la bozza del concorso PNRR3, per l'assunzione di nuovi docenti nel ... Lo riporta orizzontescuola.it
Concorso scuola PNRR 3, il Ministero accelera: posti, requisiti e prove. RISPOSTE AI QUESITI - 000 posti da bandire nelle prossime settimane sono un'occasione imperdibile per le prossime ... Riporta orizzontescuola.it