Concorso docenti PNRR3 bando a Ottobre | preparati Video lezioni libro studio rapido 100 mappe mentali simulatore con 8mila quesiti

Orizzontescuola.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato ai sindacati oltre 30mila posti per la secondaria e 27mila per infanzia e primaria, tra cattedre curricolari e di sostegno. I numeri includono anche posti residui rimasti vacanti per esaurimento delle graduatorie. Il bando sarà pubblicato entro metà ottobre e l’intera procedura dovrà chiudersi entro giugno 2026. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - docenti

Concorso docenti secondaria PNRR 2: le GM con l’integrazione idonei al 30% [In aggiornamento]

Scuole, errore nel concorso. Nuovi orali il 27 agosto: ridanno l?esame 193 docenti (compreso chi non l?aveva superato l'altra volta)

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]

Concorso docenti PNRR3: bando a ottobre, prova scritta selettiva entro dicembre: ecco come si supera. RISPOSTE AI QUESITI - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato ai sindacati la bozza del concorso PNRR3, per l'assunzione di nuovi docenti nel ... Scrive orizzontescuola.it

concorso docenti pnrr3 bandoConcorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 60mila posti comuni e di sostegno. ticonsiglio.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Concorso Docenti Pnrr3 Bando