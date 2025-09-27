Concorso annullato in Campania le accuse di De Luca | C’era compravendita
Tempo di lettura: < 1 minuto Un concorso per 1.274 posti di operatore socio-sanitario nelle Asl Napoli 1 Salerno a cui ambivano oltre 25 mila candidati annullato dalla sera alla mattina. Suscita forti polemiche in Campania lo stop alla selezione indetta nel dicembre 2024 e le cui prove selettive si sarebbero dovute svolgere proprio in questi giorni. Molti candidati, provenienti da altre regioni, avevano già prenotato treni ed alberghi. Cosa abbia provocato l’annullamento non è ancora chiaro. Di sicuro ci sono le affermazioni molto dure del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato di una “ compravendita ” di posti a concorso, addirittura con tariffe variabili dai 10 ai 15 mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
