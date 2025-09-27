Concordato preventivo biennale scadenza il 30 settembre | chi può restare escluso

Scatta la corsa contro il tempo per il concordato preventivo biennale 2025-2026. L’ Agenzia delle Entrate ha iniziato a notificare le lettere di invito alle Partite IVA che potranno regolarizzare la propria posizione, ma il termine per aderire è fissato per martedì 30 settembre. L’accordo con il fisco, che permette di mettersi al riparo da controlli per due anni, avrà un costo variabile: la richiesta economica sarà infatti più alta per i contribuenti con una minore affidabilità fiscale, calcolata in base agli indici ISA (Indicatori di Affidabilità). Novità ed esclusioni. Rispetto allo scorso anno, sono esclusi dall’edizione corrente i regimi forfettari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concordato preventivo biennale, scadenza il 30 settembre: chi può restare escluso

