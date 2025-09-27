Concerto Tributo a Battisti a Novara
Viaggio musicale nella storia del Beat italiano Concerto organizzato da associazione culturale ViaOxiliaQuattro, Novara. Sabato 11 ottobre, ore 21, i BeatBox propongono un concerto tributo al Beat italiano, nel quale vengono eseguiti i più importanti brani di quegli anni favolosi. Uno show. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - tributo
Una vita per la musica. Jozzelli, il concerto tributo
Tributo a Vasco Rossi: concerto in Piazza Betti venerdì 11 luglio
Concerto tributo a Stevie Wonder: protagonista Monica Shaka, figlia del celebre clarinettista Tony Scott
Amistade – Concerto tributo a Fabrizio De André Un viaggio tra poesia e musica per rivivere insieme le emozioni senza tempo di Faber. Palaround – Via Bassoli 1, San Felice sul Panaro 17 ottobre 2025 ? Ore 20:45 Prevendita biglietti disponibile s - facebook.com Vai su Facebook
Pino Daniele, stasera in tv il concerto-tributo: la scaletta https://rockol.it/news-754162/pino-daniele-stasera-in-tv-concerto-tributo-scaletta-ospiti-canzoni… - X Vai su X
Tributo a Lucio Battisti a favore della ricerca - Iniziativa benefica domani (venerdì) alle ore 21 in piazza Brin: un concerto tributo a Lucio Battisti, a favore della ricerca sul neuroblastoma, proposto dalla cover band Nuovi Solidi. Si legge su lanazione.it
Applausi a Concerto-tributo 'Insieme' Celentano, Mina, Battisti - Bilancio positivo a Benevento per l'ottavo appuntamento con la musica d'autore firmato "Il Sannita": il tributo a Mina, Celentano e Battisti, "Insieme", è stato, infatti, premiato con il ... Segnala ansa.it