Con 5mila euro si ripuliranno le mura di Montemontanaro

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025

Come già nel 2024, anche quest’anno Montefelcino è rimasto fuori dal finanziamento regionale per la ristrutturazione delle mura storiche. Alla bisogna la Regione aveva stanziato un po’ più di 5 milioni di euro, destinati, per il 2026, al "recupero e messa in sicurezza" delle mura storiche e delle strutture collegate, come torri, castelli e ponti. Si tratta di prevenire il degrado del patrimonio monumentale e garantirne la valorizzazione con restauro, risanamento, miglioramento sismico, ripristino dell’accessibilità. Potevano presentare domanda tutti i comuni delle Marche. Il comune di Montefelcino è stato ammesso, ma con un punteggio di 68 è rimasto sotto la soglia minima di 71, a partire dalla quale sono stati ripartiti i fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

