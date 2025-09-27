Comune non paga gli avvocati e viene condannato dal giudice
Nuova tegola giudiziaria per l’amministrazione comunale di Casal di Principe. La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Monica Taglialatela – che ha difeso sé stessa insieme ai colleghi Giovanni e Alessandra Taglialatela – contro il Comune di Casal di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: comune - paga
Semaforo acceso senza delibera: la multa non vale. E il Comune di Lecce paga
Striscione davanti al municipio contro il Comune: “Vecchi errori, nuovi danni. Chi paga è sempre la città”
Video-trappola non segnalata: così il Comune viola la privacy e paga le spese
Buste paga destinatari interventi ex Legge 162/1998. Chiarimenti sulla liquidazione mensile del TFR in busta paga. Indicazioni operative per l'adeguamento alla normativa vigente. Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.comune.mili Vai su Facebook
Doccia fredda nel Lecchese. Un #Comune non paga il #gas del campo sportivo. https://e-gazette.it/sezione/utilities/doccia-fredda-lecchese-comune-non-paga-gas-campo-sportivo… - X Vai su X
Avvocati incaricati dal Comune: si deve rispettare l’equo compenso - Un ordine degli avvocati ha impugnato l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di legale convenzionato nella parte in cui è fissato il compenso annuo da riconoscere all’avvocato selezionato ... Si legge su diritto.it