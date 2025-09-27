Comune non paga gli avvocati e viene condannato dal giudice

Casertanews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova tegola giudiziaria per l’amministrazione comunale di Casal di Principe. La quinta sezione del Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Monica Taglialatela – che ha difeso sé stessa insieme ai colleghi Giovanni e Alessandra Taglialatela – contro il Comune di Casal di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: comune - paga

Semaforo acceso senza delibera: la multa non vale. E il Comune di Lecce paga

Striscione davanti al municipio contro il Comune: “Vecchi errori, nuovi danni. Chi paga è sempre la città”

Video-trappola non segnalata: così il Comune viola la privacy e paga le spese

Avvocati incaricati dal Comune: si deve rispettare l’equo compenso - Un ordine degli avvocati ha impugnato l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di legale convenzionato nella parte in cui è fissato il compenso annuo da riconoscere all’avvocato selezionato ... Si legge su diritto.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Paga Avvocati Viene