Comprare casa costa il 6% in più E gli affitti aumentano ancora

Ilrestodelcarlino.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesaro, 27 settembre 2025 – Il mercato immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino mostra timidi segnali di ripresa. Nel 2024 sono aumentate le compravendite immobiliari, ma se nel territorio provinciale i prezzi delle case rimangono sostanzialmente stabili, a Pesaro cresce sia il costo d’acquisto degli immobili che quello degli affitti. A dirlo sono i dati elaborati dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, che ieri mattina ha presentato la quindicesima edizione dell’ Osservatorio immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

comprare casa costa il 6 in pi249 e gli affitti aumentano ancora

© Ilrestodelcarlino.it - Comprare casa costa il 6% in più. E gli affitti aumentano ancora

In questa notizia si parla di: comprare - casa

Comprare casa a Brescia e provincia? Prezzi più alti sul Garda ma nell’hinterland i valori sono cresciuti fino al 124%

Comprare casa nei comuni Bandiera Blu, Livorno nella top five delle ricerche: ecco dove costano di più

Mutui, il valore cresce: in Lombardia prestiti da 149mila euro per comprare una casa

comprare casa costa 6Comprare casa costa il 6% in più. E gli affitti aumentano ancora - Per quanto riguarda i prezzi delle abitazioni, nel secondo semestre del 2024, a Pesaro e Urbino si registra un aumento dello 0,75% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Segnala msn.com

Comprare casa all’estero? Ecco quanto costa e dove conviene - Tra il 2014 al 2023, la crescita media dei prezzi nominale nei 27 Paesi dell’Unione europea è stata del 66,6%, con l’Ungheria in testa (+168,8%), il Portogallo quarto (+105,7%), la Germania 18esima ... Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Comprare Casa Costa 6