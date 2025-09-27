Comprare casa costa il 6% in più E gli affitti aumentano ancora
Pesaro, 27 settembre 2025 – Il mercato immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino mostra timidi segnali di ripresa. Nel 2024 sono aumentate le compravendite immobiliari, ma se nel territorio provinciale i prezzi delle case rimangono sostanzialmente stabili, a Pesaro cresce sia il costo d’acquisto degli immobili che quello degli affitti. A dirlo sono i dati elaborati dalla Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) in collaborazione con l’Università degli Studi di Urbino, che ieri mattina ha presentato la quindicesima edizione dell’ Osservatorio immobiliare della provincia di Pesaro e Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
