Compra tre biglietti per Vasco a Udine ma è tutta una truffa

Udinetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha comprato con un bonifico da 265 euro tre biglietti per uno dei due concerti udinesi di Vasco Rossi della prossima estate (il 28 giugno), biglietti che non gli sono mai stati recapitati. Il fan del cantante, un cittadino di San Candido, in provincia di Bolzano, ha così denunciato il fatto ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: compra - biglietti

Compra due biglietti identici della lotteria Powerball per errore e vince 2 milioni di dollari

Compra 3 biglietti per un concerto ma viene truffato

Compra migliaia di biglietti e li rivende online a prezzi gonfiati: multa record per il bagarino che ora dovrà pagare 675 mila euro

compra tre biglietti vascoBiglietti fantasma per Vasco: fan truffato in Alto Adige, denunciato un 42enne torinese - I carabinieri individuano il presunto responsabile e mettono in guardia contro le offerte troppo allettanti onlin ... Secondo giornalelavoce.it

compra tre biglietti vascoAcquista tre biglietti per il concerto di Vasco, ma è una truffa - I carabinieri consigliano di "diffidare di inserzioni eccessivamente convenienti, di verificare l'affidabilità del venditore e di privileg ... Lo riporta altoadige.it

Cerca Video su questo argomento: Compra Tre Biglietti Vasco