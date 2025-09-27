Compra tre biglietti per Vasco a Udine ma è tutta una truffa

Ha comprato con un bonifico da 265 euro tre biglietti per uno dei due concerti udinesi di Vasco Rossi della prossima estate (il 28 giugno), biglietti che non gli sono mai stati recapitati. Il fan del cantante, un cittadino di San Candido, in provincia di Bolzano, ha così denunciato il fatto ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it