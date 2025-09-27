Compra tre biglietti per Vasco a Udine ma è tutta una truffa
Ha comprato con un bonifico da 265 euro tre biglietti per uno dei due concerti udinesi di Vasco Rossi della prossima estate (il 28 giugno), biglietti che non gli sono mai stati recapitati. Il fan del cantante, un cittadino di San Candido, in provincia di Bolzano, ha così denunciato il fatto ai. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: compra - biglietti
Compra due biglietti identici della lotteria Powerball per errore e vince 2 milioni di dollari
Compra 3 biglietti per un concerto ma viene truffato
Compra migliaia di biglietti e li rivende online a prezzi gonfiati: multa record per il bagarino che ora dovrà pagare 675 mila euro
Non perdere tempo all’ingresso! Per l’ultima tappa del 2025 a Piacenza puoi già acquistare il tuo biglietto online compra in prevendita e salta la fila all’ingresso! Biglietti disponibili su: https://shop.emiliaromagnavini.it/eventi/tramonto-divino-piacenza Vai su Facebook
Biglietti fantasma per Vasco: fan truffato in Alto Adige, denunciato un 42enne torinese - I carabinieri individuano il presunto responsabile e mettono in guardia contro le offerte troppo allettanti onlin ... Secondo giornalelavoce.it
Acquista tre biglietti per il concerto di Vasco, ma è una truffa - I carabinieri consigliano di "diffidare di inserzioni eccessivamente convenienti, di verificare l'affidabilità del venditore e di privileg ... Lo riporta altoadige.it