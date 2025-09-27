Completati i lavori sulla Caserta-Foggia | modifiche alla circolazione fino al 13 ottobre

Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta - Benevento - Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari, per un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

completati lavori caserta foggiaAlta velocità Napoli-Bari, completati i lavori di potenziamento sulla Caserta-Benevento-Foggia - i sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta ... Come scrive msn.com

completati lavori caserta foggiaCompletati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari: riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce - Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale ... Riporta foggiatoday.it

