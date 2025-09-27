Completati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari | riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce

Si sono conclusi, come da programma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta - Benevento - Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta VelocitàAlta Capacità NapoliBari, per un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

completati lavori prima trattaRfi: completati lavori di potenziamento su tratta Caserta-Benevento-Foggia - Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea ... Secondo napoli.repubblica.it

Completati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari: riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce - Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale ... Lo riporta foggiatoday.it

