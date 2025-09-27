Completati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari | riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce
Si sono conclusi, come da programma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta - Benevento - Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta VelocitàAlta Capacità Napoli – Bari, per un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: completati - lavori
Ospedale di Molfetta, il Pronto Soccorso torna nella sede originaria: completati i lavori nella zona Emergenza-Urgenza
Santa Lucia di Piave, lavori completati: nuova illuminazione per lo stadio comunale
Senza acqua per un guasto, Amam: "Lavori completati, ripristinata l'erogazione idrica"
Cono stati completati nei tempi previsti i lavori sulla strada comunale franata il 16 marzo scorso in contrada Progresso. Cosa è stato fatto? In tre settimane sono stati eseguiti: - consolidato di un tratto di 60 metri di scarpata con soil nailing e reti metalliche; - real - facebook.com Vai su Facebook
Rfi: completati lavori di potenziamento su tratta Caserta-Benevento-Foggia - Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea ... Secondo napoli.repubblica.it
Completati i lavori della prima tratta sulla Napoli-Bari: riapre la linea Caserta-Foggia e tornano le Frecce - Laddove previsto il servizio con corsa bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale ... Lo riporta foggiatoday.it