Compleanno Gentile la Juventus gli dedica un messaggio d’auguri speciale | Leggenda bianconera – FOTO

Compleanno Gentile, la Juventus ha voluto dedicare un messaggio d’auguri speciale alla sua leggenda. Ecco cosa ha scritto – FOTO. Un guerriero indomabile, un’icona di grinta e juventinità. La Juventus e tutto il mondo del calcio festeggiano oggi il compleanno di Claudio Gentile. Con un messaggio sui propri canali social, il club bianconero ha voluto rendere omaggio a uno dei difensori più forti e rappresentativi della sua gloriosa storia. Tanti auguri di buon compleanno a Claudio Gentile, leggenda bianconera!????? pic.twitter.comQKbWU0UxIP — JuventusFC (@juventusfc) September 27, 2025 “Tanti auguri, leggenda!”: il messaggio della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

